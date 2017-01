Títulos de Detroit caem e juíza tenta evitar pedido de falência

DETROIT (Reuters) - Investidores se livraram dos títulos de Detroit, um dia depois do histórico pedido de falência da cidade norte-americana, mesmo apesar de uma decisão judicial ter levantado dúvidas sobre se a falência municipal poderá mantida judicialmente.

Tentativas do governador do Estado de Michigan, Rick Snyder, e do Administrador de Emergências de Detroit, Kevyn Orr, de dar um caráter positivo à maior falência municipal na história dos EUA, não conseguiram acalmar investidores.