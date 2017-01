Geadas atingem áreas produtoras de trigo no Paraná

SÃO PAULO, 23 Jul (Reuters) - Geadas atingiram diversas regiões do Paraná na madrugada desta terça-feira em áreas onde as plantações de trigo estão em fase vulnerável ao frio mais intenso, informou a Somar Meteorologia.

"A gente não sabe ainda o real impacto. Provavelmente deve ter afetado o trigo", disse o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, lembrando que eventuais danos serão avaliados ao longo do dia pelos agricultores.

Segundo técnicos do governo paranaense, cerca de 40 por cento das lavouras plantadas com o cereal no Paraná --que produz praticamente metade do trigo brasileiro-- estão em fases vulneráveis a baixas temperaturas.

Segundo a Somar, houve formação de geada em várias regiões, entre elas as dos municípios de Toledo, Maringá e Cascavel, na metade oeste do Paraná.

Quanto ao Rio Grande do Sul, as geadas desta madrugada não devem ter atingido áreas com produção agrícola relevante, segundo a Somar.

CAFÉ

Já as áreas de plantio de café no norte do Paraná não foram afetadas por geadas nesta madrugada.

"O problema vai ser esta noite", disse Santos, referindo-se ao risco de geada na noite e madrugada entre terça e quarta-feira.

Para a próxima madrugada há risco de formação de geadas entre o norte paranaense e na faixa sul de São Paulo, onde as temperaturas deverão oscilar entre zero e 3 graus. Nas demais regiões produtoras de café, o tempo úmido impedirá o frio extremo, disse a Somar.