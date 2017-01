Geadas atingem áreas de trigo no PR; risco é maior na quarta

SÃO PAULO, 23 Jul (Reuters) - Geadas atingiram diversas regiões do Paraná na madrugada desta terça-feira em áreas onde as plantações de trigo estão em fase vulnerável ao frio mais intenso, mas os danos causados pelo clima ainda não estavam imediatamente claros, informaram a Somar Meteorologia e representantes dos produtores.

Produtores continuam preocupados com a próxima madrugada, quando as condições climáticas estarão mais favoráveis para a formação de geadas.

Segundo técnicos do governo paranaense, cerca de 40 por cento das lavouras plantadas com o cereal no Paraná --que produz praticamente metade do trigo brasileiro-- estão em fases vulneráveis a baixas temperaturas.