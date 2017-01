Vale deve ter 3 sócios na empresa de logística VLI, diz CEO

BRASÍLIA, 23 Jul (Reuters) - A Vale fechou acordo para a entrada de três novos acionistas na VLI, a empresa de logística de cargas gerais da maior produtora global de minério de ferro, com investimentos projetados em quase 9 bilhões de reais nos próximos anos, disse nesta terça-feira o presidente da companhia, Murilo Ferreira.

"São investimentos que vão totalizar 8,9 bilhões, uma parte será contribuição dos acionistas, que vão ser anunciados quando aprovados no Conselho de Administração, no dia 31 de julho", disse Ferreira a jornalistas, após encontro com a presidente Dilma Rousseff, em Brasília.