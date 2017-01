Áreas de café e cana do Paraná escapam de geada severa

SÃO PAULO, 24 Jul (Reuters) - Os cafezais do Paraná parecem ter escapado de uma geada forte na madrugada desta quarta-feira, de acordo com relatos iniciais de agrônomos e trabalhadores de cooperativas na região.

A Somar Meteorologia projetou na terça-feira que fazendas no norte do Estado, responsável por cerca de 4 por cento da produção de café do país, tinham risco entre moderado e severo de geada na manhã desta quarta.

"As temperaturas caíram entre zero e um grau negativo no município de Apucarana", disse Paulo Sergio Franzini, chefe do Departamento de Economia Rural (Deral) na cidade, um dos polos de produção de café no norte do Paraná.