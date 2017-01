Áreas de café e cana do Paraná escapam de geada severa

SÃO PAULO, 24 Jul (Reuters) - Os cafezais do Paraná parecem ter escapado de uma geada forte na madrugada desta quarta-feira, de acordo com relatos iniciais de agrônomos, trabalhadores de cooperativas na região e um meteorologista.

A Somar Meteorologia registrou geadas de intensidade menor do que o previsto em todo o Paraná, no sul de Mato Grosso do Sul e extremo sul de São Paulo, em áreas de produção de café, cana e trigo.

"As temperaturas caíram entre zero e um grau negativo no município de Apucarana", disse Paulo Sergio Franzini, chefe do Departamento de Economia Rural (Deral) na cidade de Apucarana, um dos polos de produção de café no norte do Paraná.