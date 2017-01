Dow Chemical tem lucro acima do esperado com demanda por pesticidas

As vendas voltadas a agronegócio, que fornece sementes, óleos e químicos, saltaram 10 por cento no trimestre. O desempenho foi o mais forte entre os seis segmentos operacionais da companhia norte-americana.

As margens da unidade de plásticos de performance, a maior da Dow Chemical, saltaram para 27,5 por cento no segundo trimestre ante 20,5 por cento no mesmo período do ano passado, também ajudando os resultados da empresa. A unidade divulgou o sexto trimestre consecutivo de crescimento de margem.