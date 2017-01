ESTREIA-Em "Amor Pleno", Malick investiga crises existenciais e amorosas

O primeiro filme do diretor inteiramente situado na época contemporânea é uma meditação sobre as coisas em que é preciso acreditar cegamente, sem poder provar sua existência: Deus e o amor.

No fundo, "Amor Pleno" é um melodrama, à maneira de Malick, ou seja, impalpável, fragmentado, poético. É um dos trabalhos do diretor que mais dividiu opiniões desde sua primeira exibição, no Festival de Veneza, em setembro de 2012. Para uns, mais um triunfo do cineasta, para outros, quando ele atingiu a autoparódia e não soube como recuar.