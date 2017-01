Bolsa dos EUA sobe; Nasdaq avança impulsionado pelo Facebook

NOVA YORK, 25 Jul (Reuters) - O índice Nasdaq subiu na quinta-feira, liderado pela alta nas ações do Facebook um dia depois da divulgação dos seus resultados, mas o avanço do mercado em geral foi modesto após outra rodada de balanços mistos.

As ações do Facebook tiveram seu maior ganho percentual diário, com alta de 31,6 por cento, para 34,88 dólares na máxima da sessão, um dia depois de a empresa registrar um salto enorme na receita de publicidade. A ação acabou fechando a 34,36 dólares, aumento de 29,6 por cento, e encabeçou a lista da Nasdaq dos nomes mais negociados.