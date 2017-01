Morre George P. Mitchell, 94, "pai" do fraturamento hidráulico

HOUSTON, 26 Jul (Reuters) - O bilionário benemérito George P. Mitchell, considerado o responsável por viabilizar o uso comercial do gás de xisto por meio de uma técnica inovadora chamada fraturamento hídrico, morreu na sexta-feira, aos 94 anos.

Oriundo de uma família modesta de Galveston, no Texas, Mitchell se graduou em engenharia do petróleo e foi presidente e executivo-chefe da Mitchell Energy & Development Corp., que ele vendeu em 2002 à Devon Energy Corp. por 3,5 bilhões de dólares.

Ele prospectou gás natural em uma formação rochosa chamada Xistos de Barnett, no norte do Texas, onde pela primeira vez a aplicação do fraturamento hidráulico, ou “fracking”, resultou na produção viável de gás natural.