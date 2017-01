Israel e palestinos contestam formato de negociação em Washington

Nas frustradas tentativas anteriores de resolver o conflito, as questões mais simples eram discutidas antes, deixando as mais espinhosas --como o status de Jerusalém e o futuro dos refugiados palestinos-- para mais tarde.

Desta vez, "todas as questões que estão no centro de um acordo permanente serão negociadas simultaneamente", disse o ministro israelense Silvan Shalom, do partido direitista Likud, à Rádio do Exército de Israel.