Kerry busca concessões razoáveis em negociação entre Israel e palestinos

WASHINGTON, 29 Jul (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, pediu na segunda-feira a Israel e aos palestinos que façam "concessões razoáveis"pela paz, no dia em que ele planeja conduzir a primeira negociação direta entre as partes em quase três anos.

Em um sinal dos desafios, as partes divergiram publicamente sobre a agenda para as discussões. Uma autoridade israelense disse que todas as questões serão discutidas simultaneamente, enquanto um autoridade palestina afirmou que o processo começará com as discussões sobre fronteiras e segurança.

Entre as principais questões a serem resolvidas para encerrar o conflito de mais de seis décadas estão as fronteiras, o futuro dos assentamentos judaicos na Cisjordânia, o destino dos refugiados palestinos e o futuro de Jerusalém.

A retomada das negociações de paz é um feito de Kerry, que realizou seis viagens à região nos últimos quatro meses para tentar trazer as partes em conflito para a mesa. Muitos analistas, no entanto, estão céticos quanto às chances de um acordo de paz, em parte por causa das divisões internas entre os palestinos e os israelenses.

As negociações, programadas par durarem nove meses, estão marcadas para começar com um iftar -- refeição noturna com a qual os muçulmanos encerram o jejum diário no mês do Ramadã às 20h (21h em Brasília), no Departamento de Estado, segundo autoridades norte-americanas.