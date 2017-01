Vazamento de petróleo afeta turismo na Tailândia, diz ministro

Cerca de 50 mil litros de petróleo bruto vazaram no sábado de um oleoduto no golfo da Tailândia, a cerca de 20 quilômetros da costa. Foi o quarto vazamento mais grave na história do país.

"O que aconteceu é bem mais sério do que a PTT disse no primeiro dia. Podemos esperar um impacto sobre a pesca e pela contaminação química na cadeia alimentar", disse à Reuters Ply Pirom, gerente de programa do Greenpeace no Sudeste Asiático.