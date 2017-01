Miley Cyrus nega que esteja saindo dos trilhos

"Estou vendendo discos e é para isso que estou aqui", disse ela à TV Reuters neste mês. "Não ligo se as pessoas não gostam do meu corte de cabelo ou se acham que eu me visto assim ou assado, ou se meus vídeos são provocativos demais."

A cantora de 20 anos, que atualmente ocupa o segundo lugar na parada Billboard com o single "We Can't Stop", disse que não é como outras celebridades que ficam obcecadas com sua imagem pública e se destroem sob a pressão da mídia.