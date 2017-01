Israelenses e palestinos seguem divididos apesar da negociação de paz

JERUSALÉM/RAMALLAH, 31 Jul (Reuters) - Israelenses e palestinos continuam distantes sobre os termos de qualquer acordo de paz, autoridades de ambos os lados deixaram claro nesta quarta-feira, um dia após as negociações serem retomadas em Washington pela primeira vez em quase três anos.

A principal negociadora de Israel, Tzipi Livni, disse que as partes "precisam desenvolver confiança" depois do que chamou de um início encorajador em Washington, e questionou uma exigência palestina para se concentrar primeiro em acordar as fronteiras de um Estado independente.