Setor de máquinas e equipamentos revê otimismo e projeta queda nas vendas em 2013

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO, 31 Jul (Reuters)- A indústria de máquinas e equipamentos deve amargar uma queda de 8 por cento nas vendas em 2013 em relação ao já fraco desempenho de 2012, previu nesta quarta-feira a entidade representativa do setor (Abimaq), depois de dados decepcionantes de faturamento em junho.

Operando com nível de ociosidade superior a 25 por cento e com a menor carteira de pedidos desde pelo menos 2010, o setor que representa um dos termômetros do investimento industrial brasileiro encerrou junho com queda anual 12,2 por cento no faturamento, no primeiro resultado negativo deste ano.

Para a Abimaq, a queda marcou uma inversão de tendência de crescimento e ,junto com um fraco movimento até agora em julho, mostra que o cenário otimista do início do ano não é mais válido.

"Começamos o ano com uma visão otimista, mas isso mudou com a queda no faturamento em junho, que inverteu a tendência. O ano de 2013 não vai ser melhor que 2012, que já foi um ano muito ruim", disse o vice-presidente da Abimaq, Carlos Pastoriza.

A expectativa anterior da entidade era de crescimento de 4 a 5 por cento no faturamento este ano e tinha sido fomentada por forte procura no final de 2012 de pedidos de financiamento junto ao BNDES para compras de máquinas e por elevação no faturamento das empresas, segundo a entidade.

Além disso, o governo promoveu uma série de medidas de apoio ao setor, como desoneração de folha de pagamento, redução de Imposto sobre Produtos Industrializados e renovação até o fim deste ano do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), que oferece juros reduzidos para compra de máquinas.

Mas em meio ao crescimento vacilante da economia e das manifestações sociais no final do semestre, o nível de confiança do empresariado não tem animado a Abimaq. "O problema, além do baixo nível da carteira de encomendas, foi falta de disposição de investir de nossos clientes", disse Pastoriza a jornalistas.