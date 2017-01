Gerdau espera aumento de consumo de aço no Brasil no 2o sem

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO, 1o Ago (Reuters) - A Gerdau espera que o consumo de aços longos no Brasil na segunda metade de 2013 cresça sobre o primeiro semestre e avalia que o ambiente de preços do insumo usado na construção civil se mantenha relativamente estável no país, apesar da desvalorização do real.

"A perspectiva é de algum crescimento. Trabalhávamos no início do ano com números de aumento de 3 a 4 por cento no consumo em 2013", disse o presidente-executivo da segunda maior produtora de aços longos do mundo, André Gerdau Johannpeter, a analistas, após resultado da empresa melhor que o esperado para o segundo trimestre.

"Como isso não aconteceu no primeiro semestre, esperamos que tenha uma retomada abaixo disso no segundo semestre", afirmou.

Segundo o diretor financeiro da Gerdau, André Pires, os preços de vergalhão no Brasil estão 13 por cento mais caros que os valores internacionais e o cenário para o segundo semestre é de estabilidade nesta relação, conhecida também como "prêmio".

"O prêmio deve flutuar entre 10 e 15 por cento nos próximos meses", disse Pires. Na semana passada, a produtora de aços planos Usiminas previu estabilidade nos preços no terceiro trimestre.

"Não dá para dizer ainda que a desvalorização do real veio para ficar", afirmou Pires. A queda da moeda foi usada como argumento pelo setor siderúrgico para justificar reajustes de preços durante a primeira metade do ano.

Sobre a área de aços especiais, usados pela indústria automotiva, Johannpeter estimou que crescimento nas vendas de veículos novos do primeiro semestre no país deve perder força na segunda metade do ano.