Berlusconi dita o preço para preservar o governo da Itália

ROMA, 2 Ago (Reuters) - O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, condenado em última instância por fraude fiscal, condicionou nesta sexta-feira a permanência de seu partido na coalizão do governo italiano a uma reforma judicial.

O partido de centro-direita Povo da Liberdade (PDL), de Berlusconi, formou há três meses uma desconfortável aliança com o centro-esquerdista Partido Democrático, do primeiro-ministro Enrico Letta.

"Se não houver reforma do sistema judicial, estamos prontos para novas eleições", disse Berlusconi a parlamentares do PDL em uma reunião nesta sexta-feira, segundo uma fonte que participou do encontro e falou sob anonimato. O magnata da mídia e seus apoiadores consideram que o Judiciário persegue Berlusconi.