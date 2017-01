Duke Energy tem lucro menor com vendas comerciais mais fracas

No entanto, a Duke disse que a aquisição da rival Progress Energy em 2012 continua a reforçar as vendas de energia para clientes domésticos.

A empresa registrou lucro líquido de 339 milhões de dólares no segundo trimestre, ou 0,48 dólar por ação, em comparação com 444 milhões de dólares, ou 0,99 dólar por ação, no mesmo período do ano passado.