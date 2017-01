Weatherford e petroleira Sinopec pretendem criar joint venture

PEQUIM, 7 Ago (Reuters) - A petroleira chinesa Sinopec e a norte-americana Weatherford International estão em conversas avançadas para formar uma empresa de serviços para campos de petróleo, enquanto o grande consumidor de energia do mundo procura técnica no exterior para ajudar a explorar sua vasta reserva de xisto, afirmaram fontes próximas ao tema.

A joint venture seria a maior do tipo na China, podendo reunir o know-how tecnológico da Weatherford com o potencial da petroleira chinesa de crescer no nascente setor de óleo e gás de xisto.