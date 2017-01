Marinha dos EUA rebaixa sargento que urinou em talibans mortos

WASHINGTON, 8 Ago (Reuters) - Um sargento da Marinha dos EUA que foi filmado urinando sobre corpos de militantes talibans mortos foi rebaixado para o posto de cabo, após declarar-se culpado por envolvimento no incidente que alimentou a ira no ano passado contra as forças norte-americanas no Afeganistão, informou o Corpo de Fuzileiros Navais nesta quinta-feira.