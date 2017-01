Tyson suspende compra de boi alimentado com aditivo; preço deve subir

CHICAGO, 9 Ago (Reuters) - Quando a processadora de carnes norte-americana Tyson Foods anunciou que vai parar de comprar gado alimentado com uma substância promotora de crescimento amplamente utilizada, as implicações para o mercado ficaram muito claras: menos carne e preços mais altos.

A Tyson, que compra cerca de um em cada quatro bois abatidos nos EUA, informou que vai parar de comprar animais de rebanhos alimentados com o aditivo de crescimento Zilmax para proteger a saúde animal, num sinal do peso crescente dos defensores dos direitos dos animais. Aparentemente, alguns animais apresentam dificuldades para caminhar por conta do sobrepeso.