Intenção de voto em Dilma sobe; Lula ganharia no primeiro turno

RIO DE JANEIRO, 10 Ago (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff recuperou parte da intenção de voto e da popularidade afetada pela onda de protestos realizados em todo o país, mas não a ponto de ser eleita no primeiro turno da eleição presidencial de 2014, informa uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado.

O único nome testado na pesquisa capaz de se eleger no primeiro turno é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu 51 por cento das intenções de voto.

A pesquisa, publicada no site do jornal Folha de São Paulo, mostra que Dilma detém 35 por cento das intenções de voto, depois de uma queda para 30 por cento no final de junho.