Vendas no varejo brasileiro avançam 0,5% em junho

Por Rodrigo Viga Gaier e Camila Moreira

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, 14 Ago (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro cresceram abaixo do esperado em junho, com queda em setores importantes como supermercados e tecidos e vestuário, mais uma evidência de que a recuperação da atividade econômica continua sem fôlego.

Em junho, as vendas varejistas no país apresentaram alta mensal de 0,5 por cento, após estabilidade em maio e avanço de 0,6 por cento em abril, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve aumento de 1,7 por cento em junho.

Com isso, o varejo encerrou o primeiro semestre com crescimento acumulado de 3 por cento, segundo o IBGE, o mais baixo desde o segundo semestre de 2005, quando houve queda de 1,9 por cento.

"Esse processo de desaceleração do comércio tem a ver com o crescimento menor da renda, impacto da inflação, efeitos dos juros sobre o crédito e uma desocupação estável", explicou a economista do IBGE Aleciana Gusmão.

Os resultados do varejo em junho ficaram abaixo da mediana das expectativas em pesquisa da Reuters, cuja projeção era de alta de 0,65 por cento na comparação com o mês anterior e de 2,20 por cento ante junho do ano passado.

SUPERMERCADOS

Seis das dez atividades pesquisadas tiveram resultados positivos na comparação mensal. O principal destaque foi Móveis e eletrodomésticos, com avanço de 1,8 por cento em junho, último mês antes da recomposição parcial do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre linha branca e móveis, no período de julho e setembro.