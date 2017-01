Foxconn pretende entrar no mercado de painéis solares da China

TAIPEI/HONG KONG, 14 Ago (Reuters) - A Foxconn Technology, mais conhecida por ser a montadora dos iPhones da Apple, decidirá até o fim do ano se ingressará em um território nada convencional, o de painéis solares na China.

Trata-se de uma indústria que opera com capacidade acima da demanda, enquanto os preços dos painéis caíram em mais de dois terços nos últimos dois anos. No entanto, alguns analistas afirmam que a estratégia da Foxconn é positiva, em um momento em que o setor mostra alguns sinais de estabilidade.

A Foxconn, nome fantasia da empresa de Taiwan Hon Hai Precision Industry, está testando esse mercado há dois anos, mas revelou pouca informação sobre sua unidade de energia solar Fox Energy. A empresa tem uma pequena fábrica de painéis solares no leste da China, e iniciou conversas com a província de Guangxi, sudoeste do país, para constituir novas unidades.