Ameaça de tempestade provoca retirada de instalações do Golfo do México

HOUSTON, 15 Ago (Reuters) - Algumas operadoras de óleo e gás do Golfo do México começaram a retirar seus funcionários das instalações em alto-mar na quinta-feira, enquanto um sistema de baixa pressão ameaçava ganhar força e virar um ciclone.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse na manhã desta quinta-feira que um distúrbio climático no noroeste do Mar Caribenho tornou-se menos organizado durante a noite e tinha 50 por cento de chance de se tornar um ciclone tropical nas próximas 40 horas, contra os 70 por cento de chance anteriores.

A Destin Pipeline Co LLC também disse na quinta-feira que os gasodutos no Golfo do México operados pela BP Plc estavam retirando pessoal não essencial. A empresa disse que continuaria aceitando fluxos de gás natural enquanto as condições meteorológicas permitirem.