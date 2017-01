País possui armas para enfrentar volatilidade cambial, diz Mantega

"Temos muitas armas no Brasil para enfrentar uma volatilidade cambial, a primeira delas é que temos reservas muito elevadas e até agora não gastamos um tostão das nossas reservas", disse Mantega a jornalistas, após encontro com empresários em São Paulo, citando também os leilões de swap cambial feitos pelo Banco Central.

As declarações do ministro foram dadas em mais um dia de forte alta da divisa norte-americana, com a moeda atingindo 2,37 reais por dólar, mesmo após atuação do BC com a oferta de swaps cambiais tradicionais --que funciona como venda futura de dólares.