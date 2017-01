EIG pode fazer ofertas por mais ativos do grupo EBX

NOVA YORK/RIO DE JANEIRO, 19 Ago (Reuters) - A EIG Global Energy Partners LLC está interessada em comprar mais ativos do empresário Eike Batista, disse uma pessoa familiarizada com os planos da empresa de investimentos dos Estados Unidos, dias após a EIG ter fechado um negócio que deu a ela o controle de um grande porto.

A EIG, porém, não está negociando ativamente com o grupo EBX do empresário, disse a fonte, que não quis especificar quais ativos que a empresa de gestão de investimento de 12,8 bilhões de dólares está de olho.

Buscando lucrar com a corrida pelo petróleo brasileiro, a EIG anunciou na semana passada que vai comprar novas ações da empresa logística LLX no montante de 1,3 bilhão de reais para ajudar a completar o Porto do Açu, um complexo gigante no Estado do Rio de Janeiro. A EIG procurou Eike para um possível acordo sobre o porto há cerca de seis semanas, disse a fonte.