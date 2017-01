LLX mantém negociação avançada com BNDES e Bradesco para refinanciamentos

O grupo de investimento dos Estados Unidos EIG Global Energy Partners LCC tem um acordo para comprar a LLX, que foi fundada e ainda está sob o controle do grupo EBX, do empresário Eike Batista. A LLX não quis comentar os termos da negociação entre a empresa, a EIG e Eike, citando diversas cláusulas de confidencialidade.

A companhia deve 519 milhões de reais ao BNDES e 728 milhões de reais ao Bradesco em dois empréstimos. Enquanto a dívida com o BNDES vence no próximo mês, as duas detidas com o Bradesco vencem em fevereiro e abril.