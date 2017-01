Vendas de carros nos EUA em agosto devem subir 12%, dizem analistas

22 Ago (Reuters) - As vendas de automóveis dos Estados Unidos em agosto estão no ritmo para mostrar um aumento de 12 por cento em relação ao ano passado, disseram analistas de mercado da JD Power & Associates e LMC Automotive na quinta-feira.

"Este ambiente forte de vendas ocorre quando os consumidores estão gastando mais em veículos novos do que qualquer mês no registro, o que é mais uma indicação da força subjacente do setor", disse John Humphrey, da JD Power.