Decisão territorial em favor da Nicarágua é "inaplicável", diz Colômbia

BOGOTÁ, 22 Ago (Reuters) - A decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) de conceder à Nicarágua uma extensa zona do Mar do Caribe ainda controlada pela Colômbia é "inaplicável", disse nesta quinta-feira o vice-presidente colombiano, afirmando que a decisão do órgão reativou as tensões fronteiriças entre nações da região.