Obama vai discutir Síria com a equipe de segurança nacional neste sábado

WASHINGTON, 24 Ago (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Barack Obama vai se reunir com seus assessores de segurança nacional na manhã deste sábado na Casa Branca para discutir relatos de que o governo sírio usou armas químicas nesta semana em um ataque a um subúrbio de Damasco, disse uma autoridade da Casa Branca em comunicado.

"Temos diversas opções disponíveis, e nós vamos agir de forma muito deliberada para tomar decisões consistentes com o nosso interesse nacional e com a nossa avaliação do que pode avançar em nossos objetivos na Síria", disse a autoridade da Casa Branca.