Partido de Marina entra com pedido de registro na Justiça Eleitoral

Esse é um dos requisitos necessários para que o partido seja formalmente criado, o que precisa ocorrer até 5 de outubro, a um ano das eleições em 2014, para que o partido esteja apto a disputar o pleito do ano que vem. Marina é o principal nome da sigla em formação para concorrer à Presidência no próximo ano.

O documento protocolado nesta segunda-feira no TSE argumenta que a validação das assinaturas tem sido um obstáculo e que os cartórios "não cumprem sua tarefa no prazo de quinze dias, nem determinam diligências quando em dúvida acerca da autenticidade da assinatura ou da sua correspondência com os números dos títulos eleitorais informados... nem motivam o ato de recusa do apoiamento".