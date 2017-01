Fabricantes de aviões miram substituição de frota em feira na Rússia

MOSCOU, 27 Ago (Reuters) - Os principais fabricantes de aviões do mundo vão divulgar seus produtos na MAKS Air Show esta semana, em Moscou, farejando uma grande oportunidade na substituição de envelhecidas frotas aéreas russas, na esperança de ganharem uma grande fatia nesse mercado de bilhões de dólares.

A Rússia precisa substituir centenas de aviões com o aumento do número de passageiros elevando a demanda, mas muitas encomendas estão prontas para serem fechadas junto a fabricantes estrangeiras.

Apesar do presidente Vladimir Putin ter prometido apoio para a indústria aeroespacial com ambições de vender aeronaves num valor de 250 bilhões de dólares até 2025, a Rússia tem lutado para reviver sua indústria da aviação, com seu programa Superjet enfrentando uma série de problemas.