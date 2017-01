Siderúrgicas devem subir preços a montadoras de carros--Goldman

SÃO PAULO (Reuters) - As siderúrgicas brasileiras provavelmente vão implementar um aumento nos preços de aços planos vendidos a montadoras de veículos que pode chegar a 5 por cento até o final do ano, escreveram analistas do Goldman Sachs em relatório a clientes nesta quarta-feira.

Segundo o analista Marcelo Aguiar e sua equipe, o aumento nos preços no Brasil anunciado entre março e abril, que variou de 6 a 8 por cento dependendo do produto, e o incremento de 5 a 6 por cento em agosto ainda não foram totalmente repassados às montadoras.

As fabricantes de veículos mantêm contratos de longo prazo com as siderúrgicas e o preço normalmente é negociado anualmente ou a cada seis meses, dependendo das condições do mercado.