PDG Realty prevê vender 600 imóveis em feirão em SP

Por Juliana Schincariol

RIO DE JANEIRO, 28 Ago (Reuters) - A construtora PDG Realty inicia no sábado um feirão de imóveis em São Paulo, com a expectativa de vender 600 unidades já prontas ou em construção, em meio à ofensiva do setor para reduzir os estoques.

O evento, de 31 de agosto a 8 de setembro, colocará à disposição 1.500 unidades em cerca de 50 empreendimentos, com valor médio unitário de 300 mil reais.

Cerca de 20 por cento do imóveis ofertados estão prontos. Os ainda em construção têm entrega prevista nos próximos 6 a 12 meses, disse o diretor-executivo da PDG em São Paulo, Mauricio Salles.

"A gente tem expectativa de vendas de mais de 600 unidades, com um trabalho muito grande do corpo de vendas", disse Salles. Os imóveis, cujos preços vão de 160 mil a 600 mil reais, estão localizados na capital e nas regiões do ABC e do litoral paulista.

A PDG Realty, que no fim de 2012 iniciou uma revisão dos orçamentos de obras e empreendimentos lançados, fechou o segundo trimestre com estoques avaliados em 5,05 bilhões de reais.

Simultaneamente, a companhia cancelou projetos, que reduziu os estoques no período em 770 milhões de reais. Além disso, adotou uma política mais rigorosa de concessão de crédito, que aumentou o cancelamento de contratos de vendas.

Para incentivar as vendas no feirão, serão oferecidas condições especiais para compra imediata, com descontos de até 150 mil reais ou o pagamento de condomínio pela companhia por seis meses.

"A gente tem uma certa urgência que coloca na compra, mas a gente visa uma compra muito saudável para a companhia, uma venda muito segura. O interessado precisa ter condição de comprar e capacidade de pagamento", disse o executivo.