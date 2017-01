Rússia envia navios de guerra para o Mediterrâneo, diz Interfax

De acordo com a Interfax, uma fonte do comando das Forças Armadas disse que um cruzador de mísseis e um navio anti-submarino chegariam nos próximos dias ao Mediterrâneo por causa da "situação bem conhecida" -- uma clara referência ao conflito na Síria.

Os Estados Unidos acusam as forças do governo sírio de realizar um ataque com armas químicas na semana passada e disse que está reposicionando suas forças navais no Mediterrâneo.