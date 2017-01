Ford coloca no Focus 1o motor flex com injeção direta

SÃO PAULO, 29 Ago (Reuters) - A Ford lançou no Brasil o primeiro motor flex com injeção direta de combustível do mundo, tecnologia que promete melhor performance e economia de combustível e que deve ajudar a montadora a se qualificar para receber benefícios fiscais previstos no novo regime automotivo brasileiro, Inovar-Auto.

O motor, 2.0 feito em alumínio, é parte de investimento de 200 milhões de dólares na nova versão do modelo Focus que deve começar a ser vendida no Brasil pela montadora ainda neste semestre, afirmou a Ford em evento no final da quarta-feira.

A tecnologia de injeção direta atualmente só é utilizada em carros de luxo. Ela permite um controle mais preciso da queima do combustível com a ajuda de uma série de sensores eletrônicos e aprimoramentos mecânicos controlados por uma central de software.

"É uma tecnologia cara, que precisa de veículo de maior volume (de vendas)", disse Rogélio Golfarb, vice-presidente de assuntos corpotativos da Ford América do Sul.

"O motor 2.0 consome mais e tem que ter tecnologia de consumo menor para não pesar nas metas (do Inovar-Auto), caso contrário, teríamos que controlar as vendas do carro", disse o executivo. "O Inovar caiu como uma luva. O motor vai ajudar a Ford a cumprir metas de eficiência energética e redução de consumo", acrescentou.

O Inovar-Auto passou a valer no início deste ano e vai até 2017. O regime prevê descontos tributários para montadoras que cumprirem metas de redução de consumo de combustível na média de seus veículos vendidos no país, além de investimentos maiores em produção nacional.

Golfarb afirmou que, apesar de ser desenvolvido para o Brasil, o novo motor Duratec flex com injeção direta é produzido no México. De lá, o motor é despachado para a Argentina onde é montado no Focus. Ambos os países mantém acordos automotivos com o Brasil.

"Isso é uma estratégia de complementação. Temos escala no Brasil para motores pequenos e o eles (México) têm capacidade em motores maiores", disse o executivo.