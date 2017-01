Pobreza e recessão dominam as telas no Festival de Veneza

Por Michael Roddy

VENEZA, Itália, 30 Ago (Reuters) - A pobreza e os efeitos do colapso econômico de 2008 sobre as pessoas e a sociedade são os temas dominantes da 70ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que começou na quarta-feira e vai até o dia 7.

É o caso, por exemplo, de "Joe", drama gótico ambientado no sul dos EUA e exibido na sexta-feira, com Nicolas Cage no papel de um alcoólatra, como já havia sido em "Despedida em Las Vegas". Ou então "Die Frau des Polizisten" (A Mulher do Policial), sobre a violência doméstica.

A crise econômica influi não só nas tramas mostradas. Na quarta-feira, o cineasta mexicano Alfoson Cuarón disse que a situação financeira dos estúdios quase inviabilizou seu "Gravidade", drama espacial de grande orçamento, que abriu o festival nesta semana.

Paul Schrader, de "Taxi Driver", "Touro Indomável" e outros sucessos dos anos 1970 e 80, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira que "o negócio cinematográfico está passando por uma mudança sistemática - não sistemática, uma mudança sistêmica. Tudo o que sabemos do passado não se aplica mais", afirmou Schrader, que levou a Veneza seu "Canyons", com Lindsay Lohan.

Em "Joe", dirigido por David Gordon Green com base num romance homônimo de Larry Brown, Cage interpreta um homem do sul dos EUA, beberrão e esquentado, que fica amigo de um menino oriundo de um ambiente violento.

A pobreza exala de cada cena, da detonada caminhonete que Joe dirige para apanhar os empregados negros que ele usa para envenenar uma floresta e limpar o campo, até os vizinhos dele, que moram em barracos e comem animais selvagens achados no acostamento da rodovia.

"Fui muito cuidadoso na seleção do filme ... Eu havia ficado um ano sem trabalhar e aí achei esse roteiro", disse Cage na entrevista coletiva do filme.