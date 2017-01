Nyad pula na água para nadar de Cuba até a Flórida

HAVANA, 31 Ago (Reuters) - A nadadora de longas distâncias Diana Nyad pulou na água em Cuba no último sábado e começou a se dirigir para casa, em Key West, Flórida, perseguindo um sonho que ela alega ter quase tirado a sua vida no ano passado.

Os seus maiores desafios durante os 166 quilômetros de nado, além da fadiga, serão as venenosas águas-vivas que flutuam no estreito da Flórida, os tubarões, tempestades, ondas e a imprevisível corrente do golfo, que vai de oeste a leste entre Cuba e Flórida.