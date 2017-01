Coca-Cola Femsa paga US$1,85 bi pela brasileira Spaipa

"A Spaipa, que atua em todo o Paraná e em mais da metade do Estado de São Paulo, contribui de forma importante para reforçar a posição de liderança da Coca-Cola Femsa dentro do Sistema Coca-Cola", disse.

Em junho deste ano, a Coca-Cola Femsa adquiriu a Companhia Fluminense de Refrigerantes, engarrafadora com atuação em parte dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, por 448 milhões de dólares.

O negócio anunciado neste sábado foi a sétima aquisição da empresa desde a decisão de entrar no Brasil, quando assumiu o controle da Panamco, que atuava no litoral e em parte do interior do Estado de São Paulo, assim como nas regiões metropolitanas de Campinas e da capital paulista, além de todo o Mato Grosso do Sul. Em 2008, a empresa comprou a Remil, franquia com atuação em Minas Gerais.