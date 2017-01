Bancos dos EUA fazem mais financiamentos de risco para automóveis

3 Set (Reuters) - Bancos norte-americanos estão fazendo mais financiamentos de carros para os mutuários de risco à medida que a inadimplência cai e com subsidiárias financeiras das fabricantes de automóveis atraindo clientes mais confiáveis, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira.

Bancos norte-americanos fizeram 36 por cento dos seus empréstimos de carro para os chamados mutuários subprime no segundo trimestre, ante 34 por cento um ano antes, segundo dados da Experian Plc, que rastreia informações de crédito bem como dados sobre cerca de 700 milhões de veículos na América do Norte.

O movimento ocorre enquanto bancos enfrentam uma concorrência mais forte. A participação de mercado dos bancos caiu quatro pontos para 36 por cento no ano passado, enquanto as chamadas empresas de financiamento cativo das montadoras ganharam mais de sete pontos, chegando a uma fatia de 25 por cento do mercado. As cooperativas de crédito, no terceiro lugar entre as credoras para automóveis, perderam dois pontos de participação de mercado, para 15 por cento.