Senado instala CPI para investigar denúncias de espionagem a brasileiros

BRASÍLIA, 3 Set (Reuters) - O Senado instalou nesta terça-feira uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias de que uma agência norte-americana teria espionado dados eletrônicos, emails e telefonemas de cidadãos e empresas brasileiros - o que incluiria até mesmo as comunicações da presidente Dilma Rousseff.

Os membros da CPI também aprovaram pedido para que a Polícia Federal proteja o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, do jornal britânico Guardian, e de seu companheiro, o brasileiro David Miranda. Greenwald revelou os documentos que mostraram atos de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) e mora no Rio de Janeiro com Miranda.

"As denúncias que foram até aqui feitas foram apenas a ponta do iceberg", disse Ferraço, ao relatar conversas informais que teve com Greenwald, responsável por publicar as denúncias de espionagem da NSA, reveladas em documentos vazados pelo ex-prestador de serviços da agência norte-americana Edward Snowden.