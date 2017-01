Ações dos EUA avançam por ganhos dos setores automotivo e tecnológico

Por Rodrigo Campos

NOVA YORK, 4 Set (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira diante de fortes vendas de automóveis e da percepção de que a ação militar na Síria será limitada.

O índice Dow Jones avançou 0,65 por cento, para 14.930 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 0,81 por cento, para 1.653 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,01 por cento, para 3.649 pontos.

O Comitê de Relações Internacionais do Senado dos EUA aprovou uma resolução autorizando uma intervenção militar limitada dos EUA na Síria, preparando o palco para um debate no plenário do Senado na semana que vem sobre o uso de força militar.

O governo de Obama está buscando assegurar o apoio do Congresso para punir o governo de Bashar al-Assad sobre o suposto uso de armas químicas contra civis, assustando os mercados sobre as possíveis consequências no Oriente Médio.

Os papéis da Ford e da General Motors tiveram seu melhor dia no ano após as vendas de automóveis nos EUA crescerem no maior ritmo em quase seis anos em agosto.

A ação da Ford saltou 3,5 por cento, para 16,91 dólares, e a ação da GM ganhou 5 por cento, para 35,85 dólares.

As vendas de automóveis são "mais uma peça de dados macroeconômicos sólidos que podem justificar a oscilação de hoje", disse o diretor da divisão da bolsa de valores de Nova York do O'Neil Securities, Ken Polcari.

A redução das preocupações com a Síria também reverberou no mercado de petróleo, com a commodity norte-americana recuando 1,2 por cento e o Brent caindo 0,6 por cento.

Com a oferta global de chips de memória já estreita, as ações da Micron e da SanDisk avançaram após relatos de um incêndio na Hynix, a segunda maior fabricante de chips DRAM no mundo. A Hynix disse que o incêndio não danificou equipamentos críticos, mas o papel da Micron fechou com alta de 5,3 por cento, para 14,75 dólares, e a ação da SanDisk ganhou 3,3 por cento, para 57,14 dólares.