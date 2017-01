Polanski fala sobre impacto de condenação por crime sexual em 1977

"Foi um choque saber que isso não está terminado depois que deixam você sair da prisão. Livre! Com sua trouxa embaixo do braço, com o advogado esperando você do lado de fora, parado lá, na sua cabeça tudo terminou, acabou. E aí o juiz mudou de ideia. Tenho de voltar à prisão, e ninguém sabe por quanto tempo. Eu não aguentei", relatou ele sobre a decisão de fugir dos EUA em 1978.