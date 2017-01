ArcelorMittal Vega espera alta de 10% nas vendas de aço em 2013

SÃO PAULO, 6 Set (Reuters) - A unidade da ArcelorMittal em Santa Catarina, Vega, estima elevar suas vendas em cerca de 10 por cento este ano, para cerca de 1,38 milhão de toneladas, afirmou gerente geral da companhia de transformação de aço.

A empresa, que destina 65 por cento de seus produtos para a indústria automotiva e o restante para os setores de eletrodomésticos e construção civil, registrou em agosto recorde de produção em todas as linhas de produtos, disse Fernando Ribeiro Teixeira em comentários à Reuters.

O desempenho foi obtido em meio a uma produção de veículos recorde para o mês, segundo dados da associação de montadoras Anfavea, divulgados na quinta-feira.

Para 2014, o executivo afirmou, porém, que as vendas da ArcelorMittal Vega devem desacelerar o crescimento para 3 por cento, diante de certa estabilização na até agora rápida expansão do mercado brasileiro de veículos.

De janeiro a agosto, as vendas de veículos novos no Brasil acumulam queda de 1,2 por cento sobre o mesmo período do ano passado, o que obrigou o setor a rever suas expectativas de expansão este ano para alta de 1 a 2 por cento.

"A queda no volume de veículos emplacados entre janeiro e agosto foi inferior a 1,5 por cento. Consideramos esse recuo pequeno, mas que já vem sinalizar um mercado com movimentos mais estáveis daqui para frente, diferente do que a indústria automotiva estava acostumada", disse Teixeira.

A ArcelorMittal Vega, que afirma deter 30 por cento de participação no fornecimento de aço ao setor automotivo, investiu no início deste ano 10 milhões de dólares na implantação de um novo sistema de pós-tratamento em uma de suas linhas de revestimento de aço, que permitiu a aplicação de fosfato na chapa de aço galvanizado.

Segundo o executivo, a tecnologia permitiu queda de até 3 por cento no índice de rejeição de peças na fase de estampagem do aço, melhorando a produtividade. A companhia também promoveu melhorias este ano em seu sistema de inspeção automatizada de superfície, acelerando a velocidade de produção e a produtividade da usina.

A ArcelorMittal Vega processa aço plano produzido pela ArcelorMittal Tubarão, instalada no Espírito Santo. Em abril, o gerente geral de vendas para mercado automotivo da usina de Tubarão, André Munari, afirmou que o consumo de aço de alta resistência usado pela indústria automotiva do Mercosul deve crescer 10 vezes até 2017, e, meio a novas regulamentações que cobram aumento da segurança e melhora na eficiência do consumo de combustível no Brasil.