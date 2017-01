Montadoras alemãs de luxo aumentam aposta em crossovers

FRANKFURT, 9 Set (Reuters) - As montadoras alemãs estão expandindo investimentos na categoria de crossovers premium, buscando explorar a demanda por modelos que combinam a funcionalidade de veículos utilitários esportivos (SUVs) com o conforto e desempenho dos carros de luxo.

Tanto a BMW quanto a Daimler, líderes globais do mercado de luxo, planejam aumentar seu portfólio de crossovers para sete veículos até 2020, de acordo com fontes de fornecedores europeus, com lançamentos em vários tamanhos e preços.

A Audi, subsidiária da Volkswagen, ficará logo atrás das montadoras em número de ofertas, com uma futura linha de seis crossovers, acrescentaram as fontes.

Quase um em cada quatro veículos premium vendidos na Europa no ano passado era um crossover ou SUV. A categoria continua a crescer, a despeito das preocupações com tamanho e consumo de combustível, de acordo com a consultoria britânica LMC Automotive.

Por que o boom? De acordo com o vice-presidente de desenvolvimento da BMW, Herbert Diess, os crossovers "têm um forte apelo e transmitem um certo estilo de vida. As pessoas querem se destacar do comum."

Sem comentar sobre os planos específicos para os crossovers, Diess afirmou: "Nós lideramos o segmento há algum tempo eu estou bastante confiante de que vamos continuar a avançar com novas ideias."

"Nós temos uma meta de lançar 13 novos modelos, incluindo crossovers em 2020", disse a porta-voz da Mercedes Bettina Singhartinger à Reuters, recusando-se a ser mais específica. A Daimler controla a Mercedes.

A Audi, por sua vez, reduziu seus ambiciosos planos de crescimento em crossovers, disseram fornecedores, tendo engavetado propostas para modelos cupê do Q2 e Q4. Ainda assim, dois modelos maiores estão no estágio de planejamento, o Q6 e o Q8.

"Estamos planejando novos modelos no nosso portfólio de SUVs, mas ainda não comunicamos os detalhes", disse um porta-voz da Audi.