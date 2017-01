Ao menos 55 morrem em confrontos na República Centro-Africana

BANGUI, 9 Set (Reuters) - Ao menos 55 pessoas foram mortas em confrontos no fim de semana entre homens armados leais ao ex-presidente da República Centro-Africana e ex-rebeldes que o derubaram do poder, disseram nesta segunda-feira o governo e soldados de paz.

Os combates no país que está prestes a entrar em colapso, segundo alerta da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorreram no sábado e no domingo nas proximidades de Bossangoa, na região natal do ex-presidente François Bozize, a cerca de 300 quilômetros a norte da capital.