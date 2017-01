Confrontos na República Centro-Africana deixam ao menos 73 mortos

Os combates aconteceram depois de um alerta da Organização das Nações Unidas (ONU) de que o país estava à beira do colapso. A ex-colônia francesa caiu no caos desde que os rebeldes do norte capturaram a capital, Bangui, em março.

"As forças de defesa perderam cinco homens e havia mais de 50 mortos entre os combatentes e civis (durante os combates no sábado e domingo)", disse Guy Simplice Kodegue, um porta-voz de Michel Djotodia, o novo presidente do país, que chegou ao poder com ajuda do rebeldes Seleka.