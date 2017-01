Mais Médicos e queda de preços elevam aprovação de Dilma, diz CNT/MDA

BRASÍLIA, 10 Set (Reuters) - A avaliação do governo e a aprovação pessoal de Dilma Rousseff melhorou em setembro, beneficiadas principalmente pelo programa federal que traz médicos estrangeiros ao país e pela queda dos preços de alimentos e transportes, apontou pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira.

Segundo o levantamento do instituto MDA encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a avaliação positiva do governo subiu para 38,1 por cento, ante 31,3 por cento em julho, enquanto a aprovação pessoal de Dilma passou para 58,0 por cento, ante 49,3 por cento.